İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan suçluların Türkiye'ye iadesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Gelişmeleri İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 54 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

İADELERİ SAĞLANAN SUÇLULAR

İçişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu, Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu, GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA’dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"ŞAHISLARIN İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

"ÜLKEMİZE GERİ GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."