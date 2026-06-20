A Milli Takım birçok fırsattan yararlanamadı

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geldi.

Milliler maçta girdiği birçok fırsattan yararlanamadı.

Önce karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterdiğinde Kenan Yıldız'ın ortasında Deniz Gül'le pozisyondan yararlanamadık.

Gül'ün kafa vuruşu kalecinin kucağına gitti.

BİR TÜRLÜ TOPU AĞLARLA BULUŞTURAMADIK

Ardından dakikalar 89'a geldiğinde sağ kanattan gelen ortaya dokunamadık ve bu fırsattan da yararlanamadık.

Son olarak ise dakikalar 90+6'ya geldiğinde Deniz Gül ile bir pozisyonu daha kaçırdık.

İşte peş peşe kaçan fırsatlar...

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)