Hakan Çalhanoğlu: Adamlar ilk şutla golü buldu!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçının ardından konuştu.

"ADAMLAR İLK ŞUTLA GOLÜ BULDU"

Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu!" dedi.

"HERKES İÇİN TECRÜBE OLDU"

Deneyimli futbolcu, "Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!" sözleri sarf etti.

"KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu, "Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!" diye konuştu.