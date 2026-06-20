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Maçın bitiş düdüğüyle futbolcularımız gözyaşlarına hakim olamadı

A Milli Takım, ABD'de oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Karşılaşma sonrası futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Maçın bitiş düdüğüyle futbolcularımız gözyaşlarına hakim olamadı
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Dünya Kupası'na veda ettik...

A Milli Takım, ABD'de Levis Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.

A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı.

VEDA GÖZYAŞLARI...

Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti.

Karşılaşma sonrası ise kupaya veda eden milliler adeta çöktü kaldı.

Birçok oyuncumuz gözyaşlarını tutamadı.

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi