Maçın bitiş düdüğüyle futbolcularımız gözyaşlarına hakim olamadı
A Milli Takım, ABD'de oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Karşılaşma sonrası futbolcularımız gözyaşlarını tutamadı...
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Dünya Kupası'na veda ettik...
A Milli Takım, ABD'de Levis Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.
A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı.
VEDA GÖZYAŞLARI...
Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti.
Karşılaşma sonrası ise kupaya veda eden milliler adeta çöktü kaldı.
Birçok oyuncumuz gözyaşlarını tutamadı.
O anlar objektiflere böyle yansıdı...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi