A Milli Takım galibiyet için sahaya çıkıyor: Türkiye - Paraguay muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek...

Dünya Kupası’na 24 yıl sonra katılan milliler, ilk maçında Avustralya’ya yenilerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

Tüm Türkiye, cumartesi de uykularını terk edip saat 06.00’da Paraguay mücadelesi için ekran başında olacak!

“Bizim Çocuklar” Paraguay’ı yenerek 3 puan almayı, gruptan çıkmayı da son ABD maçına bırakmayı hedefliyor.

TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET

Kaliforniya eyaleti, San Jose kentindeki maçı El Salvadorlu hakem Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek, TRT 1’den naklen ekranlara gelecek.

Milli Takım’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, Avustralya maçı kadrosundan değişiklikler yapması bekleniyor.

Sağ bekte Zeki’nin yerine Mert Müldür, stoperde Merih’in kulübeye çekileceği, Ozan Kabak’ın forma giyeceği konuşuluyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

KENAN İLK 11'E DÖNÜYOR

Bir diğer değişiklik ise Avustralya maçında sakatlıktan yeni çıktığı, hazır olmadığı gerekçesiyle yedek bırakılan Kenan Yıldız’ın 11’de olması bekleniyor.

Montella’nın Kenan’ı 11’e koymak için orta sahadaki Orkun veya İsmail’den birini kulübeye çekeceği belirtiliyor.

Avustralya maçında sakatlığının yeni geçmesi nedeniyle ilk 11 ’de riske edilmeyen Kenan Yıldız, Paraguay karşılaşması öncesinde tamamen hazır hale geldi.

Montella, Kenan’ın kanatlardan getireceği toplarla gol bulmasını veya Kerem’i golle buluşturmasını bekliyor.

Juventus formasıyla ligde 36 maçta 10 gol, 6 asist ile alkışlanan Kenan, Dünya Kupası’nda büyük çıkış yapması beklenen futbolculardan biri durumunda yer alıyor.

653. MİLLİ MESAİ

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 653’üncü maçta Paragugay önüne çıkıyor.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363’ü resmi, 289’u özel toplam 652 maç oynayıp 1’i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı. Milliler 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü. “Bizim Çocuklar” Paraguay’ı yenerek tarihimizdeki 260. zaferi yaşamak ve yaşatmak istiyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay’ı yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puan alacaklarını söyledi.

Avustralya maçında beklenmedik durumlar yaşandığını, sadece gol atamadıklarını belirten İtalyan teknik adam, “Bir hikaye yazmak için yola çıktık. İlk adım finallere gelmekti. Avustralya yenilgisi bizi üzse de yolumuza Paraguay galibiyetiyle devam etmek istiyoruz. Buradan çok erken eve dönmeye niyetimiz yok.” dedi.

MONTELLA İLE 35. KARŞILAŞMA

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35’inci sınavında Dünya Kupası’nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 25’i resmi, 9’u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.

PARAGUAY İLE BİR KEZ KARŞILAŞTIK

Dünya Kupası biletini 16 yıl sonra alan Paraguay, ilk maçta ABD’ye 4-1 mağlup oldu.

Brighton’dan Strasbourg’a geçen Julio Enciso, İtalya Serie A’da oynayan Sanabria, Sunderland’in stoperi Alderete ve Brighton’dan Diego Gomez, uzun süre Newcastle United forması giyen günümüzde MLS ekibi Atlanta’da oynayan deneyimli Miguel Almiron önemli oyuncuları.

Paraguay ile 1995’te özel maçta karşılaştık ve golsüz berabere kaldık.