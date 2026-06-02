A Milli Takımımızın dün akşamki performansı Avrupa'nın gündeminde

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün akşam Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlılar, Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Avrupa medyası, A Milli Takım'a geniş yer ayırdı.

AS: İKİNCİ ARDA GÜLER HAYRET İÇERİSİNDE BIRAKTI

İşte A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya galibiyetinin yansımaları...

“"Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki genç yeteneği Can Uzun, Makedonya ile oynanan hazırlık maçında harika bir performans sergiledi. Türkiye, ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler ve Kenan Yıldız ile birlikte Can Uzun'un ilk on birde yer almasını istiyor."”

MARCA: EN BÜYÜK HABER ARDA GÜLER'İN OYNAMASIYDI

“"Sınav başarıyla geçildi. Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında çok ciddi bir performans sergileyerek , oyun temposunu ve topa hakimiyetini tamamen ele geçirdikten sonra 4-0'lık ikna edici bir galibiyet elde etti. En büyük haber ise Arda Güler'in sahada geçirdiği süreydi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde gereksiz risklerden kaçınmak için yedek kulübesinde başlayan Güler, sahaya adım attığı anda oyunu tamamen değiştirdi."”

KICKER: CAN UZUN, TÜRKİYE İLE İLK GOLÜNÜ ATTI

“"Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçından 13 gün önce iyi bir form sergiledi. Frankfurtlu Can Uzun, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasıyla gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadroda Bundesliga oyuncuları Kabak, Özcan ve Uzun'un yanı sıra birçok ismi de oynattı. Ancak takımın yıldızları eksikti: Arda Güler yedek kulübesinde başladı ve Yıldız sakatlığı nedeniyle forma giyemedi."”

GOAL ALMANYA: CAN UZUN, TÜRKİYE'Yİ NET BİR GALİBİYETE TAŞIDI

“"Frankfurt'un genç yıldızı, A Milli Takım formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid'in süper yıldızı Arda Güler ise yedek kulübesinden oyuna girdi."”