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AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

Avrupa Birliği'nden Brexit süreci üzerine müzakere edilebilecek tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB’ye sunulan Brexit anlaşması olduğu açıklaması yapıldı.

AA | 15.06.2019 - 03:33..
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AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

İngiltere Brexit konusunda büyük bir siyasi çıkmazın içerisinde. Özellikle Yeniden müzakere talepleri ile halkın bir bölümünden gelen AB'den ayrılmama fikri Londra'yı karışıklığa sürüklüyor.

David Cameron'dan bu yana devamlı olarak iktidar deviren Brexit konusuna AB'den tolerans tanınmıyor. Brüksel, Londra'nın müzakere talebine karşı kapıları kapadı.

YENİ MÜZAKEREYE KIRMIZI IŞIK

İngiltere'nin özellikle maddi konularda yeniden görüşmek istediği Brexit meselesi AB tarafından olumsuz olarak karşılandı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit süreci hakkında açıklamada bulundu. Paris’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından Brüksel’de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı.

"YENİ BAŞBAKAN'I BEKLİYORUZ"

Barnier, "Bir kez daha sakince tekrar ediyorum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan anlaşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere AB'den ayrılması durumunda Brüksel'e 40 milyar sterlinlik bir ödeme yapması gerekecek. Bu fatura ve beraberindeki maddeler hakkında İngiltere müzakere fikrini AB'ye iletirken AB'nin bu konudaki fikri olumsuz yönde.

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