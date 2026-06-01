AB Komisyonu üyesi Kubilius: Avrupa’da savunma sanayii pazarı yok

ABD Başkanı Donald Trump ile fikir anlaşmazlığına düşen Avrupa’da durumlar iyiye gitmiyor.

Donald Trump’ın Avrupa’ya sert çıkışlarından sonra Avrupa, güvenlik konusunda alarm durumuna geçti.

Avrupa, Amerika’nın askeri alanda yerini doldurmaya çalışarak son yıllarda savunma sanayisine kaynak aktarmaya başlasa da hala istenilen seviyede değil.

Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumunda konuşma yaparak Avrupa’nın son durumunu açıkladı.

PUTİN İÇİN CAZİBE VE TEŞVİK UNSURU

Rusya’nın hala AB’den çok daha fazla üretim yaptığını belirten Andrius Kubilius, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için cazibe ve teşvik unsuru oluşturduğunu söyledi.

AVRUPA'DA TEK BİR SAVUNMA PAZARI YOK

Avrupa’da tek bir savunma pazarının bulunmadığını, rekabetin yetersiz olduğunu belirten Kubilius, inovasyonun eksik kaldığına ve savunma sanayisinin üretim kapasitesinin istenen hızda artmadığına dikkati çekti.

MODERN SAVUNMA DOKTRİNİ

Kubilius, ulusal parlamentoların, AB’de tek bir savunma pazarı oluşturma mücadelesinin aynı zamanda ulusal düzeyde modern savunma doktrinlerine sahip olma mücadelesi olduğunu anlamaları gerektiğini savundu.

"AVRUPA KITASINDA SAVAŞIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

NATO’nun dünyanın en büyük ve en başarılı askeri ittifakı olduğunu dile getiren Kubilius, AB’nin de en büyük ve en başarılı ortak pazar olduğunu vurguladı.

Kubilius, “Birlikte hareket ederek Rusya’dan daha fazla üretim yapabilir, Rusya’yı caydırabilir ve Avrupa kıtasında bir savaşın önüne geçebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.