En son 2021'de görüntülenmişti! Dev misafir bu kez Hatay'a geldi
Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülendi. Gezi teknesiyle denize açılan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında nefes kesen anlar yaşandı.
Dev balina, kameralara anbean yansıdı.
Son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında 2021 yılında balina görüntülenmişti.
Ortaya çıkan görüntünün ardından ekipler alarma geçerek, kıyı şeridindeki denetimleri artırdı.
