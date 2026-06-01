Google, doğaya 32 milyon sivrisinek bırakacak! İşte nedeni

Google'ın ana şirketi Alphabet'in biyoteknoloji girişimlerinden biri olan Debug, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele kapsamında Florida ve Kaliforniya'da milyonlarca laboratuvar üretimi sivrisineği doğaya salmak için onay bekliyor.

Şirketin planına göre önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 32 milyon erkek sivrisinek kontrollü olarak çevreye bırakılacak.

Projenin amacı, dang humması, Zika virüsü ve chikungunya gibi hastalıkları taşıyan sivrisinek popülasyonlarını azaltmak.

2014 yılında hayata geçirilen Debug programı, sivrisinek kaynaklı hastalıkların küresel etkisini azaltmaya yönelik yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor.

Şirket, dünyanın farklı bölgelerindeki araştırmacılar, yerel topluluklar ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştığını belirtiyor.

PROJENİN DETAYLARI

Plan kapsamında laboratuvar ortamında yetiştirilen erkek sivrisinekler, Wolbachia pipientis adlı bakterinin özel bir türüyle enfekte edilecek.

Enfekte erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleşecek.

Çiftleşmeler sonucunda ortaya çıkan yavrular hayatta kalamayacak. Böylelikle sivrisinekler aracılığıyla yayılan hastalıkların yayılımı azaltılacak.

İZİN SÜRECİNDE

ABD Federal Sicili'nde yer alan bilgilere göre şirket, deneysel uygulama için gerekli izin başvurusunu Aralık 2025'te gerçekleştirdi.

Yetkililer tarafından değerlendirilen proje onay alması halinde Florida ve Kaliforniya'nın belirli bölgelerinde uygulanacak.

Destekleyenler, yöntemin kimyasal böcek ilaçlarına alternatif çevre dostu bir çözüm sunduğunu savunurken, bazı çevre grupları ise milyonlarca laboratuvar üretimi böceğin ekosistem üzerindeki uzun vadeli etkilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.