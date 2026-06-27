AB Komisyonu binasında uygulanan klima ayrımcılığı, 'feodalizm' eleştirilerine yol açtı

Avrupa sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor.

Sıcak hava dalgasına yönelik geçmişte önlemler almayan Avrupa, kendi içinde bir skandala imza attı.

AB Komisyonu, kurum içinde alt katlarda çalışan personeline dün, aşırı sıcaklar nedeniyle Berlaymont binasının 1’inci ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin günün geri kalanında devre dışı bırakıldığına dair bir mesaj gönderdi.

"SANKİ FEODALİZM GİBİ"

İsminin açıklanmasını istemeyen, binanın alt katlarında görev yapan bir AB Komisyonu yetkilisi, alınan kararı eleştirerek Komisyon üyelerinin bulunduğu üst katlarda klima sisteminin çalışmaya devam ettiğini söyledi ve bu yeni klima uygulamasını, “Sanki feodalizm gibi.” sözleriyle eleştirdi.

KLİMA ÇALIŞMASINA RAĞMEN SICAKLIK 25,7 DERECE

Bir başka AB Komisyonu yetkilisi de uygulamayı 'utanç verici' olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan üçüncü bir çalışan ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 derece olduğunu söyledi.

13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamı 13’üncü katta bulunurken, 26 AB Komisyonu üyesiyle genel müdürler ve diğer üst düzey yetkililerin ofislerinin büyük bölümü 8’inci ve üzerindeki katlarda yer alıyor.

2026'NIN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI KEYDEDİLDİ

Avrupa Birliği kurumlarının ana binalarına da ev sahipliği yapan Belçika'da dün 2026'nın en yüksek sıcaklıkları kaydedilmiş, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 35,3 dereceye çıktığını bildirmişti.

KIRMIZI VE TURUNCU ALARM

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin büyük bölümünde kırmızı ve turuncu alarm sürüyor.

Ulusal Kriz Merkezi yetkilileri, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve bilhassa yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlara dikkat edilmesi çağrısında bulunuyor.