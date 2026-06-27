İçişleri Bakanlığı, göç yönetimi ve istihdam politikalarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altındaki yabancıların çalışma hayatına katılımına ilişkin önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

GÖÇ YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIM

İstanbul AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Çiftçi, Türkiye’nin göç politikasının güvenlik, insanlık ve hukuk dengesi üzerine kurulduğunu belirtti.

Çiftçi, sınır güvenliğinden düzensiz göçle mücadeleye, uluslararası korumadan gönüllü geri dönüş süreçlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SAYILARI AÇIKLANDI

Bakan Çiftçi, 2016 yılından bu yana yürütülen gönüllü geri dönüş programlarına da değinerek, bugüne kadar 1 milyon 434 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının ise 2 milyon 259 bin olduğunu belirten Çiftçi, bu grubun önemli bir kısmının Türkiye’de doğduğunu ifade etti.

"ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE’DE DOĞDU"

Göç meselesinin artık yalnızca geçici bir nüfus hareketi olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Çiftçi, konunun uzun vadeli sosyal ve demografik etkiler taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yaklaşık üçte birinin ülkede doğduğunu belirten Çiftçi, entegrasyon ve istihdam politikalarının bu çerçevede şekillendirildiğini kaydetti.

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Bakan Çiftçi, sahadaki ihtiyaçlar ve yeni şartlar doğrultusunda yapılan düzenlemelere ilişkin de bilgi verdi.

Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıtlı istihdamını önemsediklerini vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik.”

KAYITLI İSTİHDAM VE GÖÇ POLİTİKASI

Bakanlık, düzenlemenin hem iş gücü piyasasındaki ihtiyaçların karşılanması hem de kayıt dışılığın azaltılması amacı taşıdığını belirtti.

Yeni uygulamanın, göç yönetimi çerçevesinde hem ekonomik hem de sosyal boyutlarıyla değerlendirileceği ifade edildi.