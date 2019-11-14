Abant Tabiat Parkı'nda sonbahar

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Abant Tabiat Parkı yolunda, sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda renk cümbüşü VİDEO

SONBAHARDA BAŞKA GÜZEL

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Abant Tabiat Parkı kara yolu kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte bir başka güzelliğe büründü.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yolundan geçen sürücüler, sonbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen doğanın zevkine varıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğanın insanı cezbeden güzelliği havadan drone ile de görüntülendi.