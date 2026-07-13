F-35, KAAN ve SAMP/T hamleleriyle Türkiye savunma sanayisinde yeni dönem

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında ittifaka üye 32 ülkeden liderler Ankara'da ağırlandı.

Başkentte iki gün boyunca devam eden zirveye Türkiye'nin hazırlanışı ve yapılan askeri anlaşmalar damga vurdu.

ABD merkezli Al-Monitor, zirve sürecinde Türkiye'nin elde ettiği askeri kazanımlara dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI OLDU

Analize göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir başarı oldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLMASAYDI NATO ZİRVESİNE GİTMEZDİM"

Ankara NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı NATO Zirvesine gitmezdim, Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum." sözlerinin ardından, uzun yıllardır Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Orta Doğu içerisindeki dengelerin değişmeye başladığının en büyük göstergesiydi.

F-35 PROGRAMI

Bu kapsamda Donald Trump'ın Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil etmek istemesi ve olumlu tutumu aslında birçok ülke için kritik bir sinyal veriyor.

TÜRKİYE ASKERİ ALANDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİ

Analize göre Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini gönderip F-35 programına dönmesi, Fransız-İtalyan üretimi SAMP/T hava savunma sistemine ortak olma ihtimali, İngiltere ile yapılan kapsamlı savunma sanayisi anlaşması ve CAATSA yaptırımlarının kalkması; Türkiye'nin askeri alanda yeniden yapılanma sürecine girmesine olanak sağladı.

KAAN VE F110 MOTORLARI

Ancak bütün bu yaşananlar kadar önemli olan ve Türkiye'nin askeri havacılığını kökten değişimine yol açabilecek bir gelişme daha yaşandı.

Donald Trump yönetiminin, Milli Muharip Uçak KAAN programında kullanılmak üzere 80 adet General Electric F110 motorunun satışına ilişkin paketi Kongre'ye resmen bildirdiği açıklandı.

Yaşanan bu gelişme sayesinde hem KAAN'ın gelişimi hızlandı hem de Türkiye'nin eli motor konusunda güçlenmiş oldu.

Artık Türkiye'nin 2028'de KAAN'ı gökyüzü ile buluşturması, F110 motorlarından sonra kesin hale gelmiş oldu.

SAMP/T

Analize göre NATO Zirvesi, Türkiye'nin Fransa ve İtalya ortak üretimi SAMP/T hava ve füze savunma sistemi tedarikine yönelik görüşmelere de ivme kazandırdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hem Patriot hem de SAMP/T sistemlerinin değerlendirildiğini açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye, Fransa ve İtalya arasında teknik çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ORTAK ÜRETİM

Henüz nihai anlaşmaya varılmadığı belirtilirken, olası anlaşmanın yeni nesil SAMP/T sistemi ile teknoloji transferi ve ortak üretim taleplerini içerebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA İMZALANAN YENİ ANLAŞMA

NATO Zirvesi'nin bir diğer önemli sonucu ise Türkiye ile İngiltere arasında yeni savunma ortaklığı anlaşmasının imzalanması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan anlaşmanın; caydırıcılık, savunma, askeri iş birliği, savunma sanayisi, teknoloji, siber gelecek, hibrit tehditler, terörle mücadele, sivil hazırlık ve uzay alanlarında yeni istişare mekanizmaları oluşturacağı belirtildi.