ABD Başkan Yardımcısı Vance: Teknik görüşmeler haftalar sürecek

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Dünyanın gözü bu anlaşmada...

ABD-İran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Taraflar dün İsviçre'de bir araya gelirken görüşme sonrası resmi bir açıklama yapıldı.

GÖRÜŞME SONRASI RESMİ AÇIKLAMA

Taraflar teknik müzakerelerin süreceğini açıklarken Hürmüz Boğazı’nda gemilerin güvenli geçişine yönelik mekanizma kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Ayrıca nihai anlaşmaya ulaşmak için 60 gün sürecek görüşmeler konusunda bir temel oluştuğu vurgulandı.

JD VANCE'DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan müzakereleri Washington adına yürüten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün bir kez daha kameraların karşısına geçti.

Vance, gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına ilişkin önemli anekdotlar verdi.

"TEKNİK GÖRÜŞMELER HAFTALAR SÜRECEK"

Görüşmelerin olumu geçtiğini ifade eden JD Vance, "Teknik görüşmeler önümüzdeki haftalarca ve günlerde devam edecek." dedi.

"HÜRMÜZ'DE MAYIN TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Barış için iyi bir temel oluşturduklarını ifade eden Vance, "Çok iyi ilerleme kaydedildi. Bölgesel ateşkes istiyoruz.

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.