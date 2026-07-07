NATO Zirvesi'ni binlerce gazeteci takip ediyor

Ankara, NATO tarihinin en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde hazırlıkların tamamlandığı başkentte, güvenlikten lojistiğe kadar tüm planlamalar son aşamaya getirildi. Zirve boyunca dünya liderleri, üst düzey heyetler ve uluslararası basın mensupları Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

32 ÜLKENİN LİDERLERİ ANKARA'DA BULUŞUYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve kapsamında NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bir araya gelecek.

Liderlerin yanı sıra çok sayıda bakan, üst düzey diplomat, askeri yetkili ve uluslararası kuruluş temsilcisinin de zirve programına katılması bekleniyor.

ATO CONGRESIUM ZİRVENİN MERKEZİ OLACAK

Zirve kapsamındaki toplantıların ve resmi programların önemli bölümü ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Liderler oturumları, ikili görüşmeler, çeşitli çalışma toplantıları ve uluslararası basın faaliyetleri için merkezde geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlanırken, organizasyon boyunca binlerce görevli koordineli şekilde çalışacak.

ULUSLARARASI BASINDAN YOĞUN İLGİ

Ankara'daki zirveye dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yerli ve yabancı medya kuruluşu akredite oldu.

Binlerce gazeteci, kameraman ve teknik ekip, NATO Zirvesi'ni yerinden takip ederek liderlerin temaslarını ve zirvede alınacak kararları uluslararası kamuoyuna aktaracak.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANACAK

Zirve süresince liderler arasında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, ortak savunma kapasitesi, savunma sanayisi iş birlikleri ve ittifakın geleceğine ilişkin stratejik başlıkların ele alınacağı zirve, Ankara'yı birkaç gün boyunca uluslararası diplomasinin merkezlerinden biri haline getirecek.

BAŞKENTTE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Liderlerin güvenli şekilde ağırlanması amacıyla ulaşım, güvenlik, protokol ve organizasyon alanlarında kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı zirvenin, Türkiye'nin uluslararası diplomasi ve çok taraflı iş birliği alanındaki rolünü bir kez daha öne çıkarması bekleniyor.