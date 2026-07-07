NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında 5 anlaşma
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Vurucu Güç Kabiliyetleri ve İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü gibi alanlarda NATO'ya katkıda bulunacak anlaşmaları duyurdu.
Türkiye, savunma sanayiinin tanıtımı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından hareketli günler yaşıyor.
Türk savunma sanayii kuruluşları, yüklenicileri arasında yer aldıkları anlaşmalarla NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak projelere katkı verecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ NATO'YA GÜÇ KATACAK
Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.
ANLAŞMA KONULARI
Vurucu Güç Kabiliyetleri,
Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri,
Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri,
Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler,
NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü
ANLAŞMANIN YÜKNECİLERİ
Haluk Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.
ASELSAN,
ROKETSAN,
STM
TÜBİTAK
Haluk Görgün: Türkiye, NATO'nun endüstriyel dönüşümünde itici güç olmaya hazır