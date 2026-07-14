ABD Başkanı Trump: İran ile bağlantısı olan gemilere tam abluka uygulayacağız

Orta Doğu'da ipler bir kez daha gerildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde İran ile ateşkesin bittiğini duyurdu.

Bu açıklamanın hemen ardından yeni hava saldırıları başlatılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

Açıklamaları ve saldırıları ateşkesi ihlali sayan İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı.

Washington yönetimi ise bunun aksini iddia ederek boğazın hala açık olduğunu savundu.

"PETROL, HİÇ OLMADIĞI KADAR RAHAT AKIYOR"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin tersini söyleyen ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri ordusunun muazzam gücü sayesinde petrol, daha önce hiç olmadığı kadar rahat bir şekilde akıyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper'a özel olarak teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"İRAN'A VE GEMİLERİNE ABLUKA UYGULAYACAĞIZ"

Hürmüz konusundaki iddiasını tekrarlayan Trump, "Onlar ve açık ara dünyanın en güçlü ordusunun tüm mensupları sayesinde Hürmüz Boğazı, İran hariç tüm gemi trafiğine açık durumda.

Bu istisnanın sebebi ise İran'ın, kendilerini topyekûn bir yıkıma doğru sürükleyen yalan, şiddet ve art niyet dolu yönetimidir.

Bu nedenle, yalnızca İran limanlarına giden ve bu limanlardan gelen ya da İran kargosuyla herhangi bir bağı olan gemileri kapsayacak şekilde tam bir abluka uygulayacağız." dedi.

"BOĞAZDAN GEÇİŞ ÜCRETİNİ YATIRIMLA DEĞİŞTİRDİM"

Boğazdaki geçişlerden kendileri için ücret alma fikrinden de vazgeçtiğini duyuran Trump, "Orta Doğu liderleriyle gerçekleştirdiğimiz son derece verimli görüşmelere dayanarak, yüzde 20'lik ABD geri ödeme ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD'ye yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım.

Bu yatırımlar devasa boyutta olacak, ancak aynı zamanda kendileri ve gelecekleri için de olağanüstü fayda sağlayacak" diye konuştu.

"ABD YENİDEN KAZANIYOR"

Savaşın kazananının kendileri olduğunu ifade eden Donald Trump, "Amerika yeniden kazanıyor, hem de daha önce hiç olmadığı kadar.

İran'ın, 52 bin protestocu da dahil olmak üzere yüz binlerce insanı katlettiği günler geride kaldı ve en önemlisi, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi