Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Muğla'da Bodrum'un ardından Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.
Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)