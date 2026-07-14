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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ensonhaber / DHA
Muğla'da orman yangını
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Muğla'da Bodrum'un ardından Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.

Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. 

Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)