Elektrikli Porsche Cayman, yapay motor sesiyle yollarda olacak

Yeni nesil elektrikli Porsche 718 Cayman, efsanevi Nürburgring pistinde gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında oldukça sıra dışı bir hareketle görüntülendi.

Aracın kalkış anında adeta debriyaj bırakma hissiyatını andıran ani sıçraması, elektrikli modelde yapay şanzıman teknolojisinin kullanılacağını gözler önüne serdi.

YAPAY VİTES VE SES TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Alman üretici, daha önce 2027 Taycan modelinde tanıttığı E-Shift sistemiyle elektrikli araçlarında sekiz ileri sanal şanzıman taklidi sunmaya başlamıştı.

Cayman ve Boxster modellerinde de kullanılması beklenen bu sistem, direksiyon arkasındaki kulakçıklar ve yapay ses efektleriyle sürücüye klasik motor hissiyatı yaşatacak.

Ayrıca iki kişilik spor modellerde, sürüş zevkini artırmak amacıyla yapay bir devir kesici özelliğine de yer verilmesi planlanıyor.

Tüm bu yapay teknolojiler, elektrikli otomobillerin doğrusal hızlanma karakterini geleneksel sürüş dinamikleriyle harmanlamayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ PORSCHE MODELLERİ NE ZAMAN TANITILACAK

Yeni elektrikli Porsche 718 Cayman ve Boxster modellerinin, resmi olarak 2026 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Şirket, tamamen elektrikli bu ana modellerin yanı sıra performans odaklı GT4 ve GTS gibi sınırlı versiyonlarda benzinli motor seçeneğini de sunmaya devam edecek.