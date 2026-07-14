Gökhan Özoğuz'dan Haluk Levent paylaşımı: Bir kere de şaşırsak

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma, Türkiye'nin bir numaralı gündemi konumunda.

Haluk Levent, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle de adından söz ettiriyordu.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent; 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği ve Ahbap Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.

ATHENA'NIN SOLİSTİNDEN TEPKİ

Haluk Levent'in İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ise halen sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın ardından sosyal medyada birçok ünlü isim yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşırken, dikkat çeken açıklamalardan biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"BİR KERE DE ŞAŞIRSAK ŞU MEMLEKETTE"

X hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, hadiseden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Özoğuz, Levent'e yönelik paylaşımında "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşımında soruşturmanın sonucunu beklediğini de vurgulayan Gökhan Özoğuz, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığını ima ederek gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce kullanıcı tarafından yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.