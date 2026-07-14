Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufan Erhürman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman geçtiğimiz günlerde paniğe neden oldu

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

GENEL DURUMU İYİ

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, aktarıldı.

Akabinde Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hastanede yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edildiği belirtildi.