ABD Başkanı Trump: İran'dan sonra Küba ile ilgileneceğiz

Oval Ofis'te düzenlediği etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki yönetimin neredeyse 'tamamen çöktüğünü' ve Küba halkına 'iyilik' yapmak istediklerini savundu.

Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade eden Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR İŞE YARAYACAK"

Trump, ayrıca Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.

Donald Trump: İran'a karşı sahada ya da masada kazanacağız