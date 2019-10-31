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ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

Trump'ın paylaştığı fotoğrafın acemice yapılan bir photoshop olduğu ortaya çıktı.

AA | 31.10.2019 - 08:55..
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ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD hükümeti, cumartesi günü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik bir operasyon düzenledi.

Bu operasyonda yer alan bir köpek de operasyon sonunda yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaralanan köpek ile ilgili montajlı bir paylaşımda bulundu.

'AMERİKAN KAHRAMANI' NOTUYLA PAYLAŞTI

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahramanı" notuyla paylaştı.

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

SOSYAL MEDYADA MİZAH KONUSU OLDU

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı. Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.

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