Hafta sonuna doğru: Günübirlik tatil rotaları Hafta sonunu ailesiyle İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler için birbirinden özel rotaları derledik.

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Hafta sonu tatilini iple çekenler için günübirlik rotalar ideal olabilir.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, bu günübirlik rotalar sayesinde doğayla iç içe olma şansını elde ediyor.

İstanbul'un çevresi ise günübirlik rotalar açısından oldukça zengin.

İşte İstanbul'a yakın keyifli ve popüler rotalar...

Büyükada ve Adalar:

İstanbul'a oldukça yakın olan Büyükada ve diğer adalar, günübirlik tatil için ideal bir seçenek. Burada bisiklet kiralayarak ada turu yapabilir, deniz kenarındaki restoranlarda güzel bir balık yemeği yiyebilirsiniz.

Şile:

İstanbul'a yaklaşık 1-1.5 saatlik mesafede olan Şile; doğal plajları, tarihi kaleleri ve şirin köyleriyle ünlüdür. Burada denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir veya tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz.

Polonezköy:

İstanbul'a yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunan Polonezköy, doğasıyla ve tarihi dokusuyla dikkat çeker. Burada piknik yapabilir, at binme veya doğa yürüyüşleri gibi aktivitelere katılabilirsiniz.

Ağva:

Karadeniz sahilinde bulunan Ağva, doğal güzellikleri ve nehir kenarındaki ahşap otelleriyle bilinir. Burada nehirde tekne turu yapabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir veya kano/kayak gibi su sporlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Kilyos:

İstanbul'a yakın sahil beldelerinden biri olan Kilyos, deniz ve kum keyfi yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Plajlarda vakit geçirebilir, su sporlarıyla ilgilenebilir veya sahil restoranlarında deniz ürünleri tadabilirsiniz.

Kocaeli ve Gölcük:

İstanbul'a oldukça yakın olan Kocaeli ve Gölcük, deniz kenarında dinlenmek isteyenler için güzel bir seçenektir. Burada plajlarda vakit geçirebilir, deniz kenarında yürüyüş yapabilir veya sahil restoranlarında yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz.

Sapanca:

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Sapanca, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla bilinir. Burada göl kenarında piknik yapabilir, bisiklet kiralayarak çevreyi keşfedebilir veya gölde tekne turu yapabilirsiniz.

Bursa:

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Bursa, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada tarihi yerleri ziyaret edebilir, teleferikle Uludağ'a çıkabilir veya termal kaplıcalarda dinlenebilirsiniz.