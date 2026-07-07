ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den Anıtkabir'e ziyaret

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen üst düzey askeri heyetlerin temasları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen programda, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik temasların yanı sıra tarihi ve sembolik öneme sahip Anıtkabir ziyareti de dikkat çekti.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Orgeneral Dan Caine ve beraberindeki ABD askeri heyeti, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra tören alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Ziyaret kapsamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ABD Genelkurmay Başkanı Caine, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

Deftere yazdığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getiren Caine, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve seçkin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğum derin saygı ve hayranlık nedeniyle, Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türk milletine ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum."