Vladimir Zelensky'den NATO beklentisi: 70 milyar euro almayı hedefliyor

Vladimir Zelensky gözünü Ankara'ya çevirdi...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından zirveye davet edilen Zelensky'in, liderlerle Ukrayna'daki savaşın son durumu, askeri destek ve Avrupa'nın güvenliği konularını ele alması bekleniyor.

Zelensky'in zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşında son durum, olası ateşkes girişimleri ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin ele alınması öngörülüyor.

"NATO ZİRVESİ UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerine işaret eden Zelensky, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı

UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM TAAHHÜDÜ

Avrupalı ülkeler, kendi savunma sorumluluklarını artırmanın yanı sıra, Trump’ın ABD yardımlarını azaltmasıyla birlikte Ukrayna’ya verilen desteğin neredeyse tamamını üstlendi.

"PATRIOT LİSANSI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans talebinde bulunduklarını hatırlatan Zelensky, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." dedi.

BEKLENTİSİ YÜKSEK

Bugün liderler yemeğine katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Avrupalı destekçilerinden Kiev'e 2026 ve 2027 yıllarında her yıl en az 70 milyar euro (yaklaşık 80 milyar dolar) askeri yardım sağlanacağına dair taahhüt alacak.

Ankara’da Trump ile de bir araya gelmesi planlanan Zelensky, Rusya’nın yaklaşık 30 kişinin ölümüne yol açan son hava saldırılarının ardından ittifaka, Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmek üzere "güçlü kararlar" alma çağrısında bulundu.

Zelensky, zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump’ı, Kiev'in savaşın gidişatını değiştirdiğine ve Moskova’yı ciddi barış müzakerelerine zorlamak için baskı yapması gerektiğine ikna etmeye çalışacak.