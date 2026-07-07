Bakan Bolat: Türkiye-Çekya ekonomik ortaklığını daha da güçlendireceğiz

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra ekonomik iş birliğine yönelik görüşmelere de sahne oluyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirve kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babiš'i karşılayarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.

ÇEKYA BAŞBAKANI BABİŠ ANKARA'DA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'ya gelen Çekya Başbakanı Andrej Babiš'i karşılamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Bolat, Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

Bolat, zirvenin müttefik ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

HEDEF TİCARET HACMİNİ VE YATIRIMLARI ARTIRMAK

Türkiye ile Çekya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması konusunda ortak iradenin bulunduğunu vurgulayan Bolat, ticaret hacminin artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında yatırım, sanayi, teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik alanda iş birliğinin karşılıklı fayda anlayışıyla geliştirilmeye devam edeceğini belirten Bolat, ekonomik ortaklığın yeni projelerle daha da güçleneceğini ifade etti.

"TÜRKİYE TİCARET DİPLOMASİSİNDE AKTİF ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin güçlü ekonomik yapısı, stratejik coğrafi konumu ve etkin ticaret diplomasisi sayesinde müttefik ülkelerle ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bakan Bolat, bu yaklaşımın bölgesel ekonomik iş birliklerine de önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bolat, Türkiye'nin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki etkin rolünü önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

NATO ZİRVESİ İÇİN İYİ NİYET MESAJI

Açıklamasının sonunda Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin tüm katılımcı ülkeler açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni eden Bakan Bolat, zirvenin hem müttefik ülkeler hem de bölgesel istikrar ve iş birliği açısından yeni fırsatlar oluşturmasını diledi.