Trump'ı almak için "The Beast" aracı yola çıktı

Türkiye, uluslararası diplomasinin merkezi haline geldi.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı.

TRUMP'IN ARAÇLARI YOL ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’ya gelmesine sayılı dakikalar kala makam araçları, otelin önünden havaalanına doğru yola çıktı.

İçlerinde ‘Canavar’ isimli makam aracının da bulunduğu makam araçları Amerika Başkanı Trump’ı Ankara Havaalanı’ndan aldıktan sonra Ankara’da kalacağı otele getirecek.

TÜRKİYE'YE DÜN ULAŞTILAR

Donald Trup'a ait araçları bulunduğu konvoyu taşıyan uçak, geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi.

Konvoyun en dikkat çeken unsuru ise ABD başkanlarının resmi makam aracı olarak kullanılan ve "The Beast" (Canavar) adıyla bilinen zırhlı limuzin oldu.

ABD Gizli Servisi'nin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda General Motors tarafından özel olarak geliştirilen araç, sahip olduğu koruma sistemleri nedeniyle dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.