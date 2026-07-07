Brad Pitt sevgilisiyle poz verdi! 29 yaş küçük

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ile kendisinden yaşça küçük sevgilisi Ines de Ramon, geçen cuma günü Taylor Swift ve Travis Kelce'nin görkemli düğününe konuk oldu.

SİYAH KOMBİNİ

Ünlü çift, gitmeden önce çektirdikleri romantik pozlarla ilişkilerini Instagram'da resmileştirdi.

Pitt ve sevgilisi siyah uyumlu kombinleriyle dikkat çekti.

2022 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, samimi karelerde oldukça mutlu görünürken, altı çocuk babası Pitt'in sevgilisine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü..