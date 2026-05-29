ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiasına İran'dan yalanlama

ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde mutabakat için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiği bildirilmişti.

Söz konusu mutabakat metninde ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı ve buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı bilgisi verilmişti.

İRAN YALANLADI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan İran'ın ABD ile müzakere ekibinden ismi açıklanmayan yetkili ise "Bazı Batılı kaynakların İran ile ABD'nin terörist rejimi arasında sözde 'mutabakat zaptı' metninin tamamlandığı ve sadece her iki tarafın da açıklamasını beklediği yönündeki iddialar doğru değildir ve metin henüz tamamlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, mutabakat zaptının nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi verileceğini aktardı.

