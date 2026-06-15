ABD ile İran arasındaki mutabakat Rus piyasalarını baskıladı

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ABD ve İran arasında mutabakata varıldı.

Bu gelişmeye bağlı olarak enerji piyasalarında risk primi azaldı.

Emtia fiyatlarında düşüş yaşandı.

Tüm bu gelişmeler de Rus piyasalarında satış baskısı arttı.

MOEX DEĞER KAYBETTİ

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,29 değer kaybederek 2.515 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,38 kayıpla 1.101 puana indi.

DOLAR/RUBLE PARİTESİ 72,68

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,56 düşerken, dolar/ruble paritesi 72,68 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 1,06 düşerken, Gazprom’un hisseleri yüzde 1,18 ve Sber'in hisseleri yüzde 1,12 değer kazandı.

NELER OLDU?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Gelişmenin ardından enerji piyasalarında risk primi kısmen azalırken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta kapanışa göre yüzde 4,9 düştü.

Rus ekonomisi, ülkenin ana ihracat kalemi petrol ve çeşitli emtialardaki fiyat değişimlerine duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.