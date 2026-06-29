ABD basınından A Milli Takım'a eleştiri: Yetenek israfı...

24 yıl sonra büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla döndük.

Grup aşamasında önce Avustralya'ya kaybeden milliler, Paraguay mağlubiyetiyle turnuvaya veda etmeyi garantilemiş oldu.

ABD karşısında alınan galibiyet ise elimizde kalan belki de tek teselli oldu...

Alınan sonuçlar hayal kırıklığı yaşatırken A Milli Takım için ABD merkezli Newsweek değerlendirmede bulundu.

Aynı zamanda da sert bir eleştiri geldi.

"YETENEK İSRAFI"

Newsweek’te ay-yıldızlı ekibi yorumlayan Tyler Erzberger, Türkiye için “Yetenek israfı” başlığını kullandı.

“Dünya Kupası başlamadan önce Türkiye, turnuvada iddialı bir performans sergilemesi beklenen favori sürpriz takımlardan biriydi” ifadesiyle söze başlayan yorumcu, ABD’nin rotasyonlu kadrosuna karşı 3-2’lik bir galibiyete ulaşan bir takım için bunu yeterli olup olmadığını sorguladı.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULDUĞU ANDA BU ÖZEL YETENEĞİ ORTAYA ÇIKARMADI"

Erzberger, yazısında şu ifadeleri kullandı:

““Türkiye’nin Kuzey Amerika’ya gitmesini büyük bir hayranlıkla bekliyordum. Avustralya ve Paraguay’a karşı oynadığı ilk iki maçta topa daha çok sahip olsa ve ne kadar uğraşsalar da gol atamadılar. Elendikleri için, Amerika karşısında gerilim olma dan özgürce oynadı. Güler, ABD maçında maçın adamı seçildi ve neden özel bir yetenek olduğunu gösterdi. Ne yazık ki, Türkiye en çok ihtiyaç duyulduğu anda bu özel yeteneği ortaya çıkaramadı.””