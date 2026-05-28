ABD-İran gerginliği yeniden tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki tansiyon, karşılıklı saldırı ve ihlal iddialarıyla yeniden tırmanırken, CENTCOM tarafından yapılan açıklama bölgedeki çatışma riskini artırdı. Açıklamada İran’ın ateşkesi ihlal ettiği ve buna karşılık ABD güçlerinin bazı hedefleri vurduğu ifade edildi.

"İRAN FÜZE VE DRONE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ"

CENTCOM’un açıklamasına göre İran, Kuveyt’e yönelik bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Söz konusu füzenin Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı çevresinde 5 ayrı drone saldırısı düzenlediği, bu droneların ABD güçleri tarafından engellendiği ifade edildi.

ABD: BENDER ABBAS’TA DRON MERKEZİ HEDEF ALINDI

ABD tarafı, İran’ın Bender Abbas kentinde bir kontrol merkezinden fırlatılmak üzere olan bir drone'un da imha edildiğini duyurdu. CENTCOM açıklamasında, bölgede gerçekleştirilen operasyonların “doğrudan tehditleri bertaraf etmeye yönelik” olduğu vurgulandı.

İRAN BASINI PATLAMA SESLERİNİ DUYURDU

İran’ın Fars Haber Ajansı ise ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda gece saatlerinde üç patlama sesi duyulduğunu aktardı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

KUVEYT HEDEF ALINDI İDDİASI

Kuveyt makamlarının ise saatler sonra ülkeye yönelik füze ve drone saldırılarını doğruladığı öne sürüldü. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve karşılıklı iddialar bölgedeki belirsizliği artırırken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.