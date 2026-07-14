ABD: İran'a son saldırı dalgası tamamlandı
ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik gece boyu devam eden saldır dalgalarında sona gelindiğini duyurdu.
ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu.
ABD ordusu, 3'üncü gecede de İran'a yönelik saldırılar düzenledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
5 SAATTE ASKERİ HEDEFLER VURULDU
Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
BÖLGEDE 50 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ KONUŞLANDIRILDI
Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.