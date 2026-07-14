Manifest grubunu eleştirmişti! Dilan Çıtak geri adım attı

Hem yaşadığı olaylarla hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak Manifest grubu hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

"HAYIR İŞLEYİN YA"

Çıtak, konserlerinden milyonlar kazanıp yardımda bulunmayan sanatçıları hedef aldı. Açıklamalarında son yılların popüler grubu Manifest'i ekleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı: "Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Ben istiyorum ki; bu kızlar çok yetenekli ama abi bir hayır işleyin ya.

Ben şu an delicesine konsere gitmeyerek bugün barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere vs. yardım etmeye çalışıyorum. Olmayan konserlerimle... Ama biz bu insanlara milyonlar kazandırarak hiçbir şekilde bir dönüş sağladıklarını ben görmüyorum."

Sözleri eleştirilen şarkıcı, meselenin Manifest olmadığını belirtti.

"KISKANMIYORUM"

Çıtak "Hadi be! Yine olayı hayvanlardan çıkarıp magazin figürüne dönüştürdünüz ya yazıklar olsun. Altına da denyo denyo herkes yazmış 'kıskanıyor, kuduruyor' diye. Yapmayın ya.

Kızlarla ilgili tek bir cümle, 'bir kız grubuna gidiliyor deli gibi' o kadar. Onun dışında bahsettiğim her şeyi sanki onlarla ilgili söylemişim gibi montajlanmış. Canlı yayının tamamı bende var paylaştırtmayın. Konumuz hiç o kızlar değil. Kızlardan sadece saniyelik bahsediyorum. Bu haberi yapanlar kafayı yemiş. İsim de vermedim. Yapmayan birçok kişiyi anımsatarak söylediğim sözler oldu.

"HEDEF GÖSTERMEDİM"

Dün yaptığım konuşmada sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Fakat konuşmanın bir kısmı kesilip sadece tıklanacak bir başlık oluşturulmuş. Benim söylediğim şey çok netti: Bugün milyonlar kazanan, büyük konserler veren ve geniş kitlelere ulaşan sanatçıların; sokak hayvanları konusunda da daha görünür bir sorumluluk almasını görmek isteriz ama göremiyoruz. Konuşmamın devamında bu konuda örnek usta büyüklerimizden de bahsettim. Ama o kısımlar nedense haber yapılmamış. Çünkü amaç gerçeği aktarmak değil, gündem yaratmak olmuş.

"HATTA AĞLADIM"

Lütfen söylediklerimi çarpıtarak başlıklar atıp insanları birbirine karşı kışkırtmayın. Ben girl bandimizi gayet severek beğenerek dinliyorum sadece dün fazlaca hayvan katledilme videosu karşıma çıktı ve kimsenin umurunda değil herkes bir festivale yükselmiş diye kendi kendime içerledim hatta ağladım bu tamamen hayvanlara olan hassasiyetim.

"KISKANMA YAŞINI GEÇTİM"

Ve hadi şu hayvanlara ses olalım çağrısıydı. Densizce yorum yapan kişilere de sevgiler. 20'li yaşlardaki gençleri kıskanacak çağı çoktan geride bıraktım. Yapmayın allasen. Bugün alkışı yalnızca şarkılarla değil, vicdanla da hak edilir. Bu düşüncemin de sonuna kadar arkasındayım." dedi.