Kim inanır 53 yaşında olduğuna! Seray Sever'den mayolu poz geldi

Bir dönem ekranların popüler sarışınlarından biri olan Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. İkiz bebek annesi Sever, son olarak mayolu pozuyla gündem oldu.

Seray Sever, 20 Nisan 2018 tarihinde Eray Sünbül ile nikah masasına oturdu. Çift, 19 Nisan 2022 tarihinde de Sofia ve Alya adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Sever, günlük hayatından kesitleri paylaşmaya devam ediyor.

53'LÜK SERAY'DAN MAYOLU POZ

53 yaşındaki ünlü ismin sosyal medya hesabından turuncu mayolu pozunu yayınladı. Ünlü isim, düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı. Sever'e hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.