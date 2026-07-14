12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 74 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şubesi'nin desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler çalışmasında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme gibi çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.
74 ZANLI YAKALANDI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 74 zanlı gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.FETÖ'ye 81 ilde operasyon: 704 gözaltı