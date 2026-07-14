Muğla'da devrilen otomobil iş yerlerine metreler kala durdu

Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen aracın birkaç metre ileride bulunan iş yerlerinin ve vatandaşların bulunduğu alana ulaşmadan durması muhtemel felaketi önledi.

YARALANAN OLMADI

İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.