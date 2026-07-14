Muğla'da devrilen otomobil iş yerlerine metreler kala durdu
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Devrilen otomobilin iş yerlerine ve vatandaşların bulunduğu alana metreler kala durması muhtemel faciayı önledi.
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Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen aracın birkaç metre ileride bulunan iş yerlerinin ve vatandaşların bulunduğu alana ulaşmadan durması muhtemel felaketi önledi.
YARALANAN OLMADI
İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)