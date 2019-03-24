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ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın, Rusyadan S-400 füzelerini alımına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 05:32..
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ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

Namık Tan yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı" ifadelerini kullandı.

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

"S-400'DE ISRAR, EKONOMİMİZİ SARSAR"

Eski Büyükelçi Tan devamında, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" dedi.

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

"F-35'LER, ÜLKEMİZE GELİR KAZANDIRIYOR"

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" diyen Namık Tan, "Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimze ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız" dedi.

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden



CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

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