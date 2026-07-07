ABD maçı sonrası TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay gönderme: Son dakika bir değişiklik olmazsa...

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD ile karşı karşıya geldi.

Ancak karşılaşma öncesi yaşanan bir durum futbolun adaletine deyim yerindeyse gölge düşürdü.

ABD'li futbolcu Florin Balagun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart, ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında yapılan görüşmenin ardından 1 yıl ertelendi.

FIFA'NIN TORPİLİ ABD'Yİ KURTARAMADI

Alınan bu karar futbol dünyası kazan kaldırdı...

Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir haksızlığın mimarı olan ABD, Balogun'u Belçika karşısında sahaya sürdü.

BELÇİKA SON SÖZÜ SAHADA SÖYLEDİ

Ama işte futbol bu, kararlar ne kadar masada alınsa da son sözü sahada oynanan futbol söyler!

Belçika'nın ABD'ye 4 attığı mücadeledenin hemen ardından ise TRT'nin spikeri Özkan Öztürk'ün kullandığı ifade karşılaşmaya damga vurdu.

"SON DAKİKA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZSA..."

TRT spikeri Özkan Öztürk, maçın son düdüğünden sonra ABD'ye gönderme yaparak "Son dakikada bir değişiklik olmazsa, Belçika çeyrek finalde." sözleriyle maçı bitirerek dikkat çekti.

Öztürk'ün bu yorumu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.