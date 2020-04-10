ABD Meksika sınırındaki 6 bin göçmeni geri çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump mart ayında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı almıştı.

6 BİNİN ÜZERİNDE GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) verilerine göre, Trump yönetimi, 21 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan 6 binin üzerinde göçmeni sınır dışı etti.

CBP Komiseri Mark Morgan, yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin salgın kapsamında alınan önlemler ve kamu sağlığı nedeniyle yapıldığını ve gözetimleri altında şu an 100'den az göçmen bulunduğunu belirtti.