ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekne vurdu: 3 ölü

ABD ordusunun son dönemde Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneleri hedef alıyor.

Uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olan tutumuyla ilgili son örnekte 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

"TERÖRİST ÖRGÜT" İDDİASI

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) X hesabından Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

29 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İstihbarat bulgularının, tekneyle Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

YARGISIZ İNFAZ TARTIŞMALARI

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.