Bayram dönüşü trafiği başladı: Araç kuyrukları kilometrelerce uzandı

Bayram tatilinin sonuna gelindi.

Bayramda tatil bölgesine ya da memleketine gidenler de yarın iş başı yapmak üzere tekrar evlerine dönüyor.

Dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, bazı noktalarda araç kuyrukları oluşturdu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi.

EN YOĞUN GÜZERGAHLAR

İstanbul istikameti ana arterler:

Anadolu Otoyolu’nun (TEM) Sapanca, Düzce, Bolu ve Sakarya kesimlerinde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu İstanbul istikametinde ulaşım yavaşladı, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli girişi, Köroğlu Rampaları ve Dörtdivan mevkilerinde uzun kuyruklar oluştu.

Karadeniz bağlantıları:

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki D-100 Kemikli ve İsmetpaşa rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; trafik zaman zaman durdu.

İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz mevkisinde de yoğunluk gözlendi.

Kırıkkale 'Kilit Kavşak':

43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’de, özellikle Ankara istikametinde araç yoğunluğu kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Ege tatil bölgeleri:

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme ve Alaçatı çıkış yollarında yoğun araç trafiği ve kuyruklar rapor edildi.

TRAFİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, dönüş yoğunluğunun hafta sonu boyunca artarak devam etmesini bekliyor.

Trafik ekipleri denetimleri artırırken, hasarlı kazaların da meydana geldiği belirtildi.

TRAFİĞİ RAHATLATMA TEDBİRLERİ

Bolu, Karabük ve diğer illerde ağır vasıta (kamyon, çekici, tanker) kısıtlamaları devreye girdi.

Bugün saat 13.00'dan, 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar belirli güzergahlarda ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı.

Sürücülerin dönüş yolculuklarında hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgunluk halinde mola vermeleri önemle tavsiye ediliyor.