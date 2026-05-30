Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için diğer tekliflere ret!

İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, kariyerine eski takımı Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

Kendisi açısından Mallorca ile başarılı bir sezonu geride bırakan Kosovalı golcü, NEOM ve Orlando City'den cazip teklifler aldı.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Barcelona'nın da ilgi gösterdiği 32 yaşındaki futbolcu, bu teklifleri kabul etmedi ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulüplere iletti.

Muriqi, bu kulüplerle birlikte kendisine talip olan Galatasaray'a da ilgi göstermedi.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, deneyimli golcü ile görüştü ve anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım, bu gelişmenin ardından Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

Mallorca, Vedat Muriqi için 18 milyon euro istiyor.

YILDIRIM'LA ANLAŞTI İDDİASI

Muriqi, İspanyol ekibiyle görüşecek ve bu bonservisin düşürülmesini isteyecek.

Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Hakan Safi de Vedat Muriqi'nin transferine sıcak bakıyor.

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

"RİZE'DE BİR ASLAN VAR"

Öte yandan Vedat Muriç, yıllar önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde karşı karşıya getirmişti.

O dönem Galatasaray'ın cephesinden oyuncu için yayılan "Rize'de bir Aslan var" etiketi ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe devreye girmiş ve Muriç'e imzayı attırmıştı.

Muriç, Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol ve 7 asist ile oynadı.

Muriç, daha sonra ise 21 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.