Kılıçdaroğlu'nun dönüşü: Bilmediklerinizi anlatacağım

CHP'de mutlak butlan kargaşasının dozu artarak devam ediyor.

İstinaf mahkemesinin, 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı iptal etmesiyle birlikte Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme, Kurultay'dan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki yönetimin partinin başına geçmesine hükmetti.

GENEL MERKEZ BOŞALTILDI

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, aralarında milletvekillerinin de olduğu partililer 24 Mayıs Pazar günü CHP Genel Merkez binasına gitmek istedi ancak binada bulunan Özgür Özel taraftarlarınca içeri alınmadılar.

Polis müdahalesi sonucu binadan ayrılan Özel ve taraftarları, kararı tanımadıklarını belirten açıklamalarını sürdürdü.

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Tartışmaların en merakla beklenen kısmı ise bugün yaşanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün göreve geri dönmesinden bu yana ilk defa Genel Merkez binasına gideceğini açıkladı.

Saat 14.00'te Genel Merkez binasında CHP'lilerle bayramlaşma programını açıklanan Kılıçdaroğlu'nun bugün önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR"

Kılıçdaroğlu, önceki gün gazetecilerle bayramlaşması sırasında mahkeme kararı çıkmasaydı açıklamayacağını söylediği bazı bilgileri ilk kez kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Gazetecilerle buluşmasında Kılıçdaroğlu, "Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ARINMA ZAMANI"

CHP Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesinde kendisinin resmi olan ve "Şimdi Arınma Zamanı" yazan büyük bir pankart asıldı.

Yine Genel Merkez binasının içinde de Kılıçdaroğlu'nun resmi bulunan ve üzerinde "Liyakar ve Adalet" yazısı bulunan raketler konuldu.

ÖZEL, ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDA

Diğer yandan Özgür Özel tarafı da bugün CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yine Kılıçdaroğlu ile aynı saatte bayramlaşma programı düzenleyeceklerini açıkladı.

Saat 14.00'te CHP Ankara İl Başkanlığı'nda da görevden uzaklaştırılan yönetimin de Kılıçdaroğlu'na karşı açıklamalar yapacağı öngörülüyor.