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ABD petrol kule sayısını artırmaya devam ediyor

Son bir haftada ABD'de faaliyetini sürdüren petrol kule sayısı 2 artışla, 807 adete çıktı.

DHA | 06.05.2019 - 09:13..
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Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes verilerine göre, ABD'de aynı dönemde doğalgaz sondaj kuleleri 3 adet düşüşle 183 düzeyine indi ve böylece, petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 990 olarak belirlendi.

Buna göre; petrol ve doğalgaz kulesi, geçen yılın aynı dönemine göre 42 adet  azaldı. Sondaj kulelerinin 966'sı karada, 4 adedi iç sularda, 20 adedi  ise açık sularda yer aldı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.

ABD petrol kule sayısını artırmaya devam ediyor

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle, 20 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 61 oldu. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 1,051 düzeyine indi.

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