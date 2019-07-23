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ABD polisi bebeğin hayatını kurtardı

6 haftalık bebeğin nefes alamaması sonucu annesi, polisi arayarak yardım istedi.

İHA | 23.07.2019 - 17:40..
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ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Sandusky şehrinde meydana gelen olayda, 6 haftalık olduğu belirtilen bebeğin kalbinin durduğu, telaşlı annenin ise hemen polisi aradığı belirtildi.

BEBEĞE KALP MASAJI YAPTI

Hızla adrese intikal eden polis, bebeğin nefes alamadığını ve nabzının olmadığını fark etti. Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü.

Polis, kalbi duran bebeği hayata döndürdü

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek, tekrardan nefes almaya başladı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

HAYAT KURTARAN EĞİTİMLER VERİLİYOR

Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti.

ABD polisi bebeğin hayatını kurtardı

ABD polisi bebeğin hayatını kurtardı

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