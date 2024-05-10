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İstanbul'da midibüsten alevler yükseldi: Yol araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da midibüsten alevler yükseldi: Yol araç trafiğine kapatıldı Henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üzerinde yanmaya başlayan araca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.