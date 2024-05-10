İstanbul'da midibüsten alevler yükseldi: Yol araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da araç yangını, trafiği durma noktasına getirdi.
Üsküdar ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında, saat 07.10 sıralarında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir midibüsün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücünün müdahalesi etki etmedi
Sürücü araçtan çıkan dumanları fark ederek, güvenlik önlemi amacıyla aracını yolun kenarına çekti.
Sürücüsü tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da alevler ve duman tüm aracı sardı.
Yol geçişe kapatıldı
Köprü üzerindeki polis ekipleri tarafından araç trafiği Avrupa yönüne durduruldu.
Alevler kontrol altına alındı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Polis ekipleri olayın ardından trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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