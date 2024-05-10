'Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuştu: Hakkındaki iddiaları reddetti Netflix'te izleyicilerle buluşan 'Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey, Piers Morgan’a konuk oldu. Diziyle gündeme gelen Harvey, hakkındaki iddiaların neredeyse hepsini reddetti. Ölüm tehditleri aldığını öne süren kadın, dizi nedeniyle Netflix'i mahkemeye vereceğini de belirtti.

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Netflix'te yayınlanan 'Baby Reindeer' dizisi oldukça ses getirdi.

Başrol oyuncusu Richard Gadd'in kaleminden çıkan dizi, çalıştığı barda Martha Scott adında bir kadınla karşılaşan ve ona çay ikram eden Dann’in başına gelenleri anlatıyor.

Richard Gadd'in Dann isimli karaktere hayat verdiği dizi, takıntılı tacizci Martha'nın yaşattıklarını konu ediyor.

Tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken diziyle ilgili bir diğer merak uyandıran olaysa karakterlerin aslında kim olduğuydu.

Bir ayda 60 milyona yakın kişi tarafından izlenen dizinin gerçek Martha'sı ortaya çıktı.

'Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey, Piers Morgan’a konuk oldu.

Ses getiren dizinin gerçek Martha'sı ortaya çıktı

Diziyle gündeme gelen Harvey, komedyen Richard Gadd'ı gizlice takip ettiğini reddederek, dizi nedeniyle Netflix'i mahkemeye vereceğini söyledi.

Gadd ile yalnızca üç kez karşılaştığını belirten Harvey, komedyene gönderdiği bazı mesajların içeriği sorulduğunda bunları 'şaka amaçlı' olarak nitelendirdiğini söyledi.

Harvey, komedyene 41 bin e-posta ve çok sayıda tweet gönderdiği iddialarını reddetti ve olayın postayla gönderilen on mesaj ve bir mektuptan ibaret olduğunu iddia etti.

Piers Morgan ile yapılan röportajda, 'yoksul' bir şekilde yetiştirilme tarzının ayrıntılarını anlatan Harvey, dört telefon kullandığını da belirterek "İnsanları ayrı telefonlarda tutmayı seviyorum." dedi.

"Ölüm tehditleri aldım"

İnternette 'gerçek hayattaki Martha' olarak birkaç saat içinde 'ortaya çıkması' üzerine, "İnternette troller beni takip etti, peşime düştü ve ölümle tehdit etti. Yani bu aslında bir seçim değildi. Bu duruma mecbur bırakıldım" diye konuştu:

Harvey ayrıca "Sanırım o (Richard Gadd) her zaman bunun ortaya çıkmasını istedi. Ona bir şey gönderdiğimi sanmıyorum. Birkaç e-posta, şakacı şaka olmuş olabilir, ama hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Gadd ve Netflix hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi

Richard Gadd'e sesli mesaj gönderdiğini de reddeden Harvey, komedyene ve Netflix'e karşı 'kesinlikle' yasal işlem başlatacağını söyledi.

Harvey, dizide Martha karakterinin başına gelenlerin aksine herhangi bir suçla suçlanmadığını veya hapse girmediğini söyledi.

Harvey, "Bunu muhtemelen kendisi uydurmuştur diye düşünüyorum. Neden şimdi, neden o zaman polise gitmedi? Sanırım herkes bunu herkese yapıyor ve bu davranışı çirkin buluyorum." dedi.

"Diziyi izlemedim, sadece duydum"

Son olarak Harvey, diziyi izleyip izlemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: